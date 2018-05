Inserita in Tempo libero il 18/05/2018 da Direttore "Vasi Comunicanti" inaugurata mostra a Santo Stefano di Camastra Sabato, 19 Maggio 2018 alle ore 19,00, verrà inaugurata la mostra ‘Vasi Comunicanti’ all´interno del Palazzo Trabia nella sede del MUDIS (Museo Diffuso della Ceramica) di Santo Stefano di Camastra.



Dopo la positiva esposizione nella Galleria Santo Vassallo di Mazara del Vallo la mostra ‘Vasi Comunicanti’ inizia il suo percorso che la porterà in giro per la Sicilia e l´Italia.

La Mostra nasce grazie alla collaborazione di 20 artisti ceramisti, ed è un omaggio a Cosimo Barna, artista saccense recentemente scomparso.

La Mostra prende spunto da ‘Sciamart’, un’iniziativa culturale nata dalla volontà di un gruppo di artisti mazaresi e saccensi, ai quali si sono uniti ceramisti dell´intero Mediterraneo, che sono riusciti attraverso le loro opere, nell’intento di valorizzare l’antica tradizione dell’arte ceramica, mettendone in risalto le caratteristiche espressive più note, come la sua capacità di trasmettere vive sensazioni ed emozioni.



La Mostra Vasi Comunicanti a Santo Stefano di Camastra sarà esposta sino al prossimo 30 Giugno e sarà visitabile tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 20,00.



Sarà possibile visionare opere di: Cosimo Barna, Vincenzo Crapanzano, Stiefnu De Battista, Francesca De Santi, Salvatore Catanzaro, Giovanna De Santi, Emmanuele Lombardo, Tania Lombardo, Eugenio Sclafani, Antonio Fiocco, Filippo Fratantoni, Hajto, Sebastiano Lupica, Deborah Zarb Marmara, Roberto Masullo, Enrico Meo, George Muscat, Maria Teresa Oliva, Nicolò Rizzo, Salvatore Sabella, Filadelfo Todaro.