Inserita in Sport il 18/05/2018 da Direttore “THE BAD GAMES” Da domani, 19 Maggio, al Palazzetto dello Sport “Il CrossFit è una disciplina di fitness che negli ultimi anni ha avuto un enorme seguito e sapere che nella nostra Città sarà ospitata una gara internazionale di tale disciplina con atleti provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa è motivo di orgoglio”.



Lo ha detto l’Assessore allo Sport, dott. Vito Billardello ricordando che da domani mattina 19 Maggio e anche per la giornata di domenica 20 Maggio al Palazzetto dello Sport si svolgerà la gara ´The Bad Games´ di cross fit organizzata dalla Palestra Cross Fit MdV di Mazara del Vallo.



L’evento, patrocinato dalla Città, coinvolgerà oltre 235 atleti, che si sfideranno in una competizione individuale suddivisa in categorie, e che sono la risultante di una prima fase di qualificazioni che aveva al suo via oltre 450 partecipanti.

In città nella due giorni ci saranno atleti provenienti da gran parte dell’Italia ma anche dalla Spagna, dall’Ungheria e da Malta.



Il CrossFit è sistema di fitness promosso sia come una filosofia dell´esercizio fisico, ma anche come uno sport agonistico. Gli esercizi di CrossFit prevedono allenamenti ad alta intensità e ad intervalli, sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica ritmica, strongman e altri esercizi.