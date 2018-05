Inserita in Politica il 18/05/2018 da Direttore “MAZARA Si Differenzia” Dalla prossima settimana la distribuzione dei KIT nelle Zone 2 e 3 Da Martedì 22 Maggio i gazebo per la distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata nelle piazze indicate dalle mappe delle due Zone.



La ZONA 2, è quella indicata dal perimetro compreso tra: Via Valeria; Lungomare Hopps e San Vito; Viale Africa; SS115; Via Archi; Via Marsala; Via Ferrovia Via Toscanini e Via Siragusa.. Sarà possibile ritirare il proprio KIT dalla prossima settimana nei punti individuati per la distribuzione e ubicati in: Piazza Macello; Piazza Cristo Re; Spiazzo Via Potenza e Spiazzo area Mobilificio Giacalone.



La ZONA 3, è quella indicata dal perimetro compreso tra: il lato sx del Fiume Mazaro, la SS 115; la Via Mario Fani e confina sud con il Lungomare Fata Morgana. Sarà possibile ritirare il proprio KIT da Mercoledì 23 Maggio nei punti individuati per la distribuzione e ubicati in: Porto Nuovo; Stadio Comunale Piazza Scaro; Piazza Impastato e area della Chiesa di San Lorenzo.



I gazebo per la distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata saranno aperti:



Per la zona 2: Martedì 22 – Giovedì 24 – Sabato 26 Maggio dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30



Per la zona 3: Mercoledì 23 – Venerdì 25 Maggio dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30.



Domenica 27 Maggio (solo zona 3) dalle 09,00 alle 12,30.



Anche per le Zone 2 e 3, dove la raccolta differenziata inizierà da lunedì 28 Maggio è necessario, per ritirare i mastelli, che l’intestatario dell’utenza si presenti ai gazebo munito di documento di riconoscimento e la tessera sanitaria/codice fiscale. È possibile anche in questo caso ritirare il kit per delega portando con sé il documento di riconoscimento (in qualità di delegato) e la tessera sanitaria/codice fiscale del delegante (intestatario dell´utenza). Per chi è proprietario di più immobili ricadenti in diverse zone è possibile richiedere kit di tutte le abitazioni nei gazebo della zona relativa all´abitazione principale (residenza).



Il nuovo sistema di raccolta Porta a Porta prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).



Nulla cambia per quanto riguarda i condomini: gli utenti dovranno ritirare il proprio kit domestico in base alla zona di riferimento. Sarà cura dell´amministratore di condominio ovvero del capocondomino, comunicare all´ufficio di coordinamento ARO se disponibili alla raccolta comune per il condominio.



Per le attività commerciali quali: abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, piccoli artigiani, edicole, tabaccai, farmacie, autosaloni e similari è prevista la consegna di un kit (carta, plastica, secco) a domicilio con un calendario di conferimento dedicato a cui bisogna attenersi per il corretto conferimento differenziato. Le scatole in cartone dovranno invece essere riposte, nelle giornate stabilite a piè di porta, scomposti, appiattiti e legati.



Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.



Grazie alla collaborazione di un nostro concittadino, Maurizio Foderà, è possibile attraverso il link: https://goo.gl/87pHri accedere alla ‘MAPPA INTERATTIVA MAZARA SI DIFFERENZIA’ e sapere con facilità: dove ritirare i KIT e se, in base alla propria residenza, è il proprio turno o meno.