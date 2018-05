Ass. Economia, Impugnato il bilancio dello Stato

La Regione Siciliana ha presentato in occasione dell’Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul DEF 2018, tenutasi presso ...

Trapani: Allarme Esuberi in Telecom

Avviata la procedura per la cassa integrazione per 4.500 lavoratori Allarme a Trapani su: 119 dipendenti saranno in: 63 i dipendenti interessati al...

Salemi, riattivato il pozzo di contrada Bagnitelli

Riattivato a Salemi il pozzo comunale di contrada Bagnitelli. L´Amministrazione, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha riparato il guasto al quadro ...

