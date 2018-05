Inserita in Cronaca il 17/05/2018 da Direttore ALCAMO: LA GIUNTA SURDI HA APPROVATO LE NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI LE AGEVOLAZIONI DELLA SOSTA A PAGAMENTO. L’Amministrazione alcamese ha approvato una modifica al regolamento comunale della sosta a pagamento che contiene alcune agevolazioni per la cittadinanza ed inoltre a partire da lunedì 21 Maggio prenderanno servizio 4 ausiliari del traffico preposti al controllo della sosta.

Afferma l’assessore alla mobilità urbana, Fabio Butera “stiamo portando avanti le attività necessarie per l’individuazione della ditta esterna che gestirà i parcheggi a pagamento e nel frattempo, abbiamo previsto alcune novità: prima tra tutte i 15 minuti di tolleranza che potranno servire per l’acquisto del ticket o per una commissione veloce ed inoltre i residenti nella cosiddetta ‘città murata’ (il sistema viario intorno al corso “stretto”) potranno richiedere il parcking pass residenti per parcheggiare in piazza Bagolino o in piazza della Repubblica (quando a breve le piazze diverranno in parte zone di sosta a pagamento).

L’abbonamento annuale residenti sarà per tutti € 72,00”.

Dichiara il Sindaco, Domenico Surdi “con questa rimodulazione abbiamo inteso accogliere le molte istanze provenienti dal Consiglio Comunale, dalla cittadinanza e dai commercianti i quali, in particolare, chiedevano che venisse prevista la possibilità di 15 minuti di tolleranza per agevolare soste brevi. Questi sono importanti passi avanti in merito al riordino del sistema di mobilità su cui certamente continueremo a lavorare”.

Altre previsioni della delibera riguardano gli abbonamenti valevoli su tutte le aree: settimanale € 10,00; mensile € 35,00. Vengono infine confermati: gli orari di sosta, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, la possibilità per i residenti che hanno i requisiti di ottenere il parcking pass, la tariffa di € 0,60 per ogni ora.