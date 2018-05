Inserita in Cronaca il 17/05/2018 da Direttore Città di Erice: Nuove percentuali raccolta differenziata Il Vicesindaco

Il Vicesindaco con delega all'Ecologia del Comune di Erice Arch. Angelo Catalano comunica che

incrementare la percentuale e la qualità di raccolta differenziata dei rifiuti, con la recente modifica del Regolamento Comunale del C.C.R. si è aumentato il quantitativo di rifiuto differenziato daconferire per avere diritto alle riduzioni della TARI, tanto per la parte fissa che per la partevariabile. In particolare si avrà diritto ad una riduzione del 15% dell’intera tassa con il conferimentodi 50 kg, del 35% con 100 kg ed il 50% con 250 kg. Se poi la raccolta differenziata per l’Ente, almomento prossima al 40%, raggiungerà la percentuale annua minima del 65% verrà applicata la riduzione dell’80% a tutti coloro che avranno conferito 250 kg.

Il provvedimento adottato dall’Amministrazione Comunale, se da un lato ha aumentato i

chilogrammi da conferire per avere diritto alla riduzione della tassa, dall’altro vuole così incentivarei cittadini a conferire i rifiuti in modo corretto presso l’attuale centro di raccolta di Rigaletta-Milo enei prossimi mesi, dopo l’avvio del nuovo servizio appaltato ma non ancora iniziato, anche presso i mini CCR da realizzare a Napola, Ballata, Centro Storico e San Giuliano. La speranza è anche di potere stipulare nell’imminente un accordo tra il Comune di Trapani e di Erice al fine di consentire

a tutti i cittadini di conferire indistintamente nei CCR dei due comuni. Si ricorda che presso il CCR

di Rigaletta-Milo è possibile conferire qualsiasi rifiuto ad eccezione di quelli pericolosi e che i rifiuti che contribuiscono al raggiungimento delle quote aventi diritto allo sconto sono carta, cartone, vetro e plastica.