Inserita in Cultura il 17/05/2018 da Direttore Ad Alcamo l Holi Park Festival . Domenica 20 Maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il Parco Sub Urbano di Alcamo, Scibilia Service in collaborazione con No Limits Associazione Culturale e Crazy Il Party con il patrocinio del Comune di Alcamo organizzano l Holi Park Festival .

Una grande festa dove musica, colore e divertimento collettivo si uniscono per dar vita ad un evento come pochi.

La polvere è un prodotto naturale (farina di mais con aggiunta di colorante

alimentare), testato e approvato da tutte le autorità del caso, anallergico e antimacchia.

L’idea di questo progetto nasce da tre principi cardine che sono stati sviluppati e studiati con cura da esperti del settore. Abbiamo scelto la musica in tutte le sue forme come principio di aggregazione giovanile scegliendo vari generi musicali molte più persone verranno coinvolte unendo realtà giovanili che in situazioni normali non sarebbero venute in comunicazione fra di loro. Abbiamo scelto e selezionato sul territorio alcuni ragazzi validissimi ed emergenti che sono alle loro prime esperienze sul palco e che necessitavano di una voce e di un evento così importante per farsi conoscere pubblicamente e infine abbiamo scelto una cornice come quella del Parco Sub Urbano di Alcamo per far conoscere uno dei gioielli cittadini regalando un bel ricordo di accoglienza e civiltà anche a tutti coloro che varranno a trovarci dai paesi e città della Sicilia a fronte delle numerose richieste di partecipazione da tantissime altre realtà lontane dalla nostra cittadina.

La manifestazione sarà completa in tutto a cominciare dalla componente musicale che si compone di ben quattro generi musicali suddivisi in due aree ben distinte e localizzate all’interno del Parco.

Sul palco principale si alterneranno ben 3 gruppi live scelti e selezionati fra le migliori nuove leve della scena live nostrana : Pop Corn – The Cork – The Black Five che accompagneranno le prime fasi del Festival a seguire si scateneranno 5 Djs in successione : Dj Danilo - Leonardo Rizzo – Dario Aby – Baffo’s Brothers – Pablo Five che attraverso le varie sfumature della musica Dance accompagneranno i lanci di colore scanditi dal countdown che renderanno il pubblico il vero protagonista dello spettacolo fino a tarda sera, inoltre si alterneranno 6 ragazzi della scena rap che scalderanno il pubblico con il ritmo della black music per eccellenza : Uanil – Disturbo – Flw – SouthSide – Bossko – Rogo.

In contemporanea su un altro palco montato all’interno del Parco saranno 12H di musica elettronica dedicate a ben 9 Djs che spazieranno sui vari stili della House Music dalla Deep House alla Techno : Giulio Ragusa – Joseph Marchese – Manuel Messana – Marco Gaz – Narbe – Nunzio Lo Iacono – Roberto Crescenti – THRIZ – Walter Graffeo.

Inoltre siamo ben lieti di annunciare la partecipazione di due Special Guest nella Techno Stage del calibro di Charlie Brown, Dj/Producer Palermitano da “non dormo +” e “SEVEN” conosciuto e apprezzato anche nella scena nazionale e Leandro Neri, Dj/Producer Catanese appartenente al gruppo With Love con importanti partecipazioni ad eventi prestigiosi.

Potrete trovare anche due aree ben allestite dedicate alla permanenza nel parco per tutte le ore del Festival come l’area Food, con bevande e cibo con la formula del low cost e l’area Relax allestita sul prato verde che offre una location come il parco cittadino per avere momenti di confort e rilassatezza da passare con gli amici fra un ballo e l’altro.

L Holi Park Festival non ha limiti ed è un evento aperto a tutti, per qualsiasi tipo di informazione nella pagina Scibilia Service Srl potrete trovare l’evento e contattare direttamente i gestori della pagina che risponderanno a tutte le vostre domande.

Le parole non bastano per descrivere un Holi Festival, bisogna viverlo!