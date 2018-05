Inserita in Cultura il 17/05/2018 da Direttore "PROGETTO 22", UNA STORIA DI RESILIENZA PRESENTATA DALL´ATLETA PARALIMPICO ANDREA DEVICENZI OSPITE DELLA RETE SOPHIA Lunedì 21 maggio alle ore 19:00, a Mazara del Vallo, grande primo appuntamento di una 5 giorni dedicata al grande sport paralimpico a cura della Rete Sophia, che si aprirà con un piacevole momento conviviale insieme ai suoi docenti e rappresentanti.



Sbarca in provincia di Trapani per una serie di incontri con gli alunni delle scuole e non solo, Andrea Devicenzi, atleta paralimpico Triathlon, che ha preso parte a gare ciclistiche di rilievo internazionale, fra cui le qualificazioni per le paralimpiadi di Londra 2012, fino a conquistare, nel 2010, il Kardlungla a quota 5602.



Primo appuntamento con le scuole a Mazara del Vallo il 22 maggio, ospite della Rete Sophia, per la 76^ tappa del suo Giro Formativo 2017/2018, percorso lungo il quale l’atleta presenta ad alunni e docenti "Progetto 22", iniziativa che si propone di sostenere, supportare e risvegliare nei giovani la consapevolezza che ognuno ha dentro di sé, attraverso tre passaggi fondamentali: accettare le risorse che si possiedono abbandonando preconcetti e perplessità, applicare quanto imparato per consolidare e diventare padroni delle risorse, adattare seguendo la creatività e sperimentando per trovare il proprio piano di sviluppo personale.



Martedì 22, a partire dalle ore 9:10 e per l´intera giornata, Devicenzi sarà presente presso l´Istituto Comprensivo "G. Grassa" per incontrare gli studenti della scuola primaria e secondaria.



Mercoledì 23 maggio, a partire dalle 8:30, altro appuntamento con le scuole a Mazara con protagonisti i ragazzi dell´Istituto Comprensivo "Borsellno-Ajello" e, alle ore 12:00, incontro negli uffici del Comune di Mazara del Vallo con il sindaco On. Nicola Cristaldi. La seconda giornata mazarese proseguirà alle ore 15, con l’incontro con gli alunni dell´Istituto Comprensivo "Luigi Pirandello".



Giovedì 24 maggio, Devicenzi trascorrerà l’intera giornata per presso l´isola di Favignana dove sarà ospite dell´Istituto Comprensivo "A. Rallo".



Venerdì 25, grande evento a Marsala, dove l´atleta paralimpico parteciperà alla "Festa delle scuole" organizzata dall´Assessore all´Istruzione di Marsala Anna Maria Angileri, per poi nel pomeriggio tornare a Mazara del Vallo per l´incontro con i ragazzi dell´I.S. "Ruggero d´Altavilla".



Cinque giorni all´insegna dell´inclusione, della resilienza e dei valori dove tutti, non solo i ragazzi, possono cogliere elementi importanti e fondamentali, porre domande e raccontare le loro storie. Perché il valore delle imprese compiute è solo il simbolo universale delle immense risorse che ognuno di noi possiede.