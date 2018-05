Inserita in Politica il 16/05/2018 da Direttore Per le Isole egadi presentata la lista di Pagoto Sindaco E’ stata presentata questa mattina alle ore 9, al Segretario Comunale di Favignana, la Lista elettorale per le elezioni amministrative del prossimo mese di giugno “Per le Egadi – Pagoto Sindaco”. In sostegno del candidato sindaco Giuseppe Pagoto, per il rinnovo del Consiglio Comunale, dodici componenti di cui cinque consiglieri uscenti (Giusy Montoleone, Ezia Crimaudo, Pietro Torrente, Donato Sardella e Ignazio Galuppo) e sette giovani – rappresentanti di tutte e tre le Isole, Levanzo, Favignana e Marettimo - che per la prima volta si affacciano al mondo della politica, con il sorriso e il coraggio di mettersi in gioco grazie al coinvolgimento e all’entusiasmo trasmesso loro dal primo cittadino uscente che ha sempre puntato alla valorizzazione del talento e delle potenzialità dei giovani egadini. Si tratta di Ignazio Lucido di Favignana, di Elia Canino di Favignana, di Pietro Campo di Levanzo, di Rita Torrente di Favignana, di Anna Bevilacqua di Marettimo e di Giusy Campo e Giulia Mazzara di Favignana.



Per la presentazione della Lista questa mattina il gruppo era al completo. Tutti i candidati, a fianco del sindaco uscente, hanno partecipato al momento della consegna. Presenti anche i due rappresentanti di lista, natale D’Amico e Calogero Gammino, più tutti i sostenitori del progetto politico portato avanti da Giuseppe Pagoto, che oggi ha resp noti i nomi di due assessori designati che lo affiancheranno in caso di vittoria elettorale: Pietro Torrente e Giusy Montoleone