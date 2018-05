Inserita in Cronaca il 16/05/2018 da Direttore TRAPANI: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN TUNISINO PER FAVOREGGIAMENTO DELL´IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

Un cittadino tunisino di 26 anni, responsabile di aver trasportato in Italia, a bordo di un gommone, 14 suoi connazionali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e dalla Guardi di Finanza, in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani,



Secondo gli elementi raccolti dagli uomini della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza di Trapani, il tunisino arrestato, in concorso con altri soggetti non identificati, è lo "scafista" che ha pilotato il gommone con a bordo 14 connazionali clandestini dalle coste della Tunisia sino al limite delle acque territoriali italiane. Il gommone, il 7 maggio scorso, è stato soccorso da una motovedetta della Dogana francese e da una motovedetta della Capitaneria di Porto italiana, dell’Operazione internazionale Frontex ed è arrivato nel porto di Trapani l´ 8 maggio.



Il provvedimento di fermo è stato convalidato oggi dal GIP di Trapani, che ha disposto la custodia cautelare in carcere del tunisino.