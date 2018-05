Inserita in Politica il 16/05/2018 da Direttore Salemi aderisce alla Giornata internazionale dei Musei Venerdì ‘La notte in nero al Museo’ Salemi aderisce alla Giornata internazionale dei Musei, prevista per venerdì 18 maggio. L´assessorato comunale al Turismo, guidato da Vito Scalisi con il coordinamento di Giuseppe Maiorana, ha organizzato per quel giorno ´La notte in nero al Museo´, con l´inaugurazione di due mostre fotografiche presso il castello normanno-svevo e il Museo della mafia-Officine della legalità. Le installazioni, che saranno inaugurate alle 19, saranno visitabili gratuitamente, così come il castello e il polo museale, fino all´una della notte.



Il Museo della mafia ospiterà ´No fixed Abode´, mostra curata da Giuseppe Maiorana e composta dalle fotografie di Giuseppe Iannello sul tema dei migranti. Sei tavole racconteranno visivamente altrettante storie di migranti, degli oggetti a loro cari e degli stessi luoghi in cui sono state scattate le fotografie. Al castello, invece, sarà possibile visitare ´I Fantasmi del Belìce´, esposizione curata da Maiorana e da Emilia Valenza: gli scatti di Ezio Ferreri, fotografo e artista che da tempo si occupa della valle del Belìce, raccontano la contemporaneità dei luoghi colpiti dal sisma del 1968: l’allestimento mette insieme i ruderi e gli oggetti che ancora oggi si trovano al loro interno con le diverse incompiute dell´uomo in un territorio che porta ancora le ferite del sisma. La mostra rientra nel calendario delle celebrazioni per i 50 anni dal terremoto ed è stata realizzata in collaborazione con la Galleria X3 di Palermo.



Dopo l´inaugurazione delle mostre si entrerà nel vivo de ´La notte in nero al Museo´ con le visite narrate e guidate tra il polo museale e il castello, in collaborazione con le associazioni Proloco e DanzArkè di Salemi, oltre che con il corteo storico XAIPE. I turni per le visite saranno tre: 19.30, 20.30, 21.30. Per la partecipazione sarà necessario prenotare con una comunicazione all´indirizzo notteinnero@gmail.com. Sempre su prenotazione sono previsti ´l´aperitivo in nero´, con cibi soltanto di colore nero, e i laboratori per i bambini dai sei ai dieci anni sul tema ´la linea e il segno´.