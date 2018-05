Inserita in Politica il 16/05/2018 da Direttore DIECI E LODE ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC: IN FUGA ANCHE NELL’UNDICESIMA TAPPA DEL GIRO Non poteva essere certo la tappa di Osimo, che ha regalato un ricordo speciale a Michele Scarponi con il passaggio da Filottrano, a fare eccezione per l’Androni Giocattoli Sidermec. Già, perché anche l’11ª frazione del Giro 101, da Assisi a Osimo (156 chilometri), ha visto un corridore del team campione d’Italia andare all´attacco. Diversa questa volta, si può dire, la modalità: oggi non è stato un Androni Giocattoli Sidermec a portare fuori la fuga, come si dice in gergo, ma, scappati in due, è stato Fausto Masnada a contrattaccare e a riportarsi tutto solo sui due battistrada. Da lì a poco si è poi formata la fuga (a cinque) che ha contraddistinto la frazione, poi diventata a tre con Masnada, che non ha ancora spento l’eco della sua grande prova sul Gran Sasso, Sanchez e De Marchi.



L’azione, partita attorno al chilometro 30 si è chiusa con il recupero del gruppo a meno 5 chilometri dall’arrivo. Masnada ha vinto i gran premi della montagna di Passo Cornello e del Valico di Pietra Rossa.



Sulle rampe dell’insidioso arrivo di Osimo, invece, il migliore in maglia Androni Giocattoli Sidermec è stato Mattia Cattaneo che ha chiuso a 40” dal vincitore Yates, nello stesso gruppetto di Chris Froome.



Decimo giorno consecutivo, dunque, in fuga per i campioni d’Italia che oggi, ancor più di altre volte tenevano davvero a far bene nel ricordo di Michele Scarponi, che per diverse stagioni ha indossato la maglia del team diretto da Gianni Savio. Proprio il team manager dei campioni d´Italia non ha mancato di ricordare l´aquila di Filottrano al Processo alla Tappa di quest´oggi.