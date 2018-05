Inserita in Politica il 15/05/2018 da Direttore Valderice: presentata la lista Presentata questa mattina la lista "Valderice" a sostegno di Francesco Stabile, candidato a sindaco di Valderice, composta da 16 candidati al Consiglio Comunale.

«Abbiamo deciso, tutti noi, di metterci in gioco in prima persona perché amiamo il nostro paese, desideriamo attivarci per renderlo vivibile, valorizzando ogni sua potenzialità e riportando al centro dell´attenzione le esigenze della collettività – dichiara Francesco Stabile, candidato alla carica di primo cittadino. - Sono molto soddisfatto della lista presentata che vede alcune riconferme e nuovi candidati. La squadra è qualificata, capace, affidabile. Direttamente conseguente la scelta, basata sulle competenze, degli assessori Maria Iovino e Giuseppe Martinico. Se i cittadini di Valderice ci daranno fiducia, se riusciremo a trasmettere la grande positività che anima il nostro progetto amministrativo, siamo certi di poter assicurare buon governo e stabilità politico-amministrativa».

Ecco, dunque, i nomi dei candidati per la lista "Valderice": Giovanna Agosta, Antonino Bongiorno, Giacoma Cammarata, Cristina Ferro, Giovanna Crispo, Filippo Iovino, Francesco Iraci , Rosalia Lo Iacono, Giuseppe Martinico, Anna Maria Mazzara, Rosalia Messina , Vincenzo Messina, Alessandro Pagoto, Giuseppe Parrinello, Maria Giovanna Tobia, Pietro Tosto.