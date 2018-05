Inserita in Politica il 15/05/2018 da Direttore Peppe Bologna ha depositato lista e firme Peppe Bologna, candidato sindaco con la lista “Scirocco Per Trapani”, ha presentato ufficialmente ieri pomeriggio, a Palazzo D’Alì, sede del Palazzo Municipale, i nomi degli assessori designati: Teresa Scalabrino, insegnante, Antonella Cardella, insegnante in pensione, Peppe Di Pasquale, commerciante, e Gino Bosco, avvocato. “Sono tra i nomi più rappresentativi e noti a Trapani e non solo- ha dichiarato Bologna sottolineando “la loro professionalità, il loro impegno nel sociale e nello sport”.



Sempre ieri pomeriggio, il candidato sindaco ha consegnato il progetto elettorale “Nuova Città”, i nomi dei candidati della sua lista e le firme raccolte a sostegno (456).