BEACH VOLLEY, DA DOMANI AL 19 MAGGIO A SAN VITO LO CAPO (TP) LE FINALI NAZIONALI DEI CAMPIONATI STUDENTESCHInd

San Vito lo Capo sarà la capitale del Beach Volley scolastico per i prossimi giorni. Si terranno, infatti, a partire da domani e fino al 19 maggio le Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi per gli studenti di scuola secondaria di II grado dell'anno scolastico in corso.

Un evento dai grandi numeri organizzato dal Miur insieme con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in collaborazione con il Coni e la Federazione Italiana Pallavolo.

Una manifestazione, fortemente voluta dall’Ufficio sport della Direzione per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur che darà all’esclusiva località turistica della Sicilia un grossa opportunità per fare conoscere, anche tra i più piccoli, una delle località più belle d’Italia.

Sono 99 gli atleti in totale che arriveranno da 18 regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio, Abruzzo, Alto Adige, Toscana, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Piemonte, Marche, Lombardia, Trento, Emilia Romagna, Sardegna e Umbria.

Per un totale di 18 squadre femminili e 17 maschili che si affronteranno in una delle spiagge più famose del Paese.

Alle Finali nazionali prendono parte tutte le rappresentative scolastiche che hanno effettuato il percorso dell’ attività sportiva scolastica nel corso di questo anno scolastico, un’occasione unica, dunque, per gli studenti e i loro accompagnatori.