Inserita in Cronaca il 15/05/2018 da Direttore “MAZARA Si Differenzia” Cristaldi: “Buona la prima. DaL 14 maggio maggiori controlli e nessuna tolleranza per chi abbandona rifiuti indifferenziati"

“ieri primo giorno di raccolta differenziata con il sistema del Porta a Porta e i primi dati che ci giungono sono incoraggianti. La ditta incaricata del servizio ha infatti provveduto a raccogliere oltre 3 tonnellate di rifiuto organico debitamente differenziato, con una diminuzione di conferimento in discarica di 10 tonnellate circa di spazzatura. Ovviamente si sono registrati casi di incivili che hanno continuato ad abbandonare per strada i sacchetti indifferenziati e per questi soggetti da stanotte intensificheremo i controlli della Polizia Municipale per evitare il ripetersi di tale gesto con sanzioni per quanti non rispetteranno la raccolta”.

Lo ha detto il sindaco della Città, on Nicola Cristaldi commentando i primi dati della raccolta differenziata dei rifiuti che è iniziata stamane con i mastelli dell’organico e del secco residuale esposto dai cittadini nella zona 1.

La ZONA 1, prima ad essere interessata dalla raccolta differenziata, è quella indicata dal perimetro compreso tra: il lato destro del Fiume Mazaro, SS115, Via Archi, Via Marsala, Via Ferrovia, Via Toscanini, Via Siracusa, tratto Via Castelvetrano verso Via Valeria, Via Valeria, Lungomare Mazzini nei punti individuati per la distribuzione e ubicati in: Piazza delle 3 Giornate; Piazzale G. B. Quinci; Piazza Iman Al Mazarì; Piazza Alcide De Gasperi (stazione);

Coloro i quali non hanno avuto possibilità di prendere il proprio Kit potranno farlo recandosi presso il Centro Comunale di Raccolta di Via Marsala, domani, Martedì 15 Maggio dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30.

“La raccolta differenziata, oltre che essere necessaria, - ha ricordato il responsabile ARO del Comune di Mazara del Vallo, Vito Di Giovanni - è un obbligo di legge, e non è collegata alla consegna o al possesso dei mastelli. Il comune – ha proseguito Di Giovanni - li ha messi a disposizione, e il mancato ritiro non esonera il cittadino da effettuare la separazione dei rifiuti e dall´obbligo di esposizione dei rifiuti differenziati per come stabilito nel calendario. Per ritirare i mastelli per la raccolta differenziata – ha aggiunto il dirigente ARO - si ribadisce ancora una volta che l’intestatario dell’utenza dovrà essere munito di documento di riconoscimento e la tessera sanitaria/codice fiscale. È possibile – ha concluso - ritirare il kit anche per delega portando con sé il documento di riconoscimento (in qualità di delegato) e la tessera sanitaria/codice fiscale del delegante (intestatario dell´utenza)”.

Il nuovo sistema di raccolta Porta a Porta prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE). Tali contenitori pertanto debbono essere esposti dinanzi la propria abitazione dalla sera precedente al giorno di ritiro

Per quanto riguarda i condomini (sia essi ricadenti nella zona 1 che in tutte le altre zone): gli utenti dovranno ritirare il proprio kit domestico in base alla zona di riferimento. Sarà cura dell´amministratore di condominio (se presente) ovvero il capocondomino, comunicare all´ufficio di coordinamento ARO (sito in Largo Badiella locali ex Santa Agnese) se disponibili alla raccolta comune per il condominio.

Per le attività commerciali quali: abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, piccoli artigiani, edicole, tabaccai, farmacie, autosaloni e similari è in corso la consegna di un kit (carta, multimateriale, secco) a domicilio con un calendario di conferimento dedicato a cui bisogna attenersi per il corretto conferimento differenziato. Le scatole in cartone dovranno invece essere riposti, nelle giornate stabilite a piè di porta, scomposti, appiattiti e legati.

Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.