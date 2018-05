Inserita in Politica il 14/05/2018 da Direttore Trapani del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Mazzonello, nel pomeriggio incontrerà gli iscritti della Università del Mediterraneo delle tre età. Giuseppe Mazzonello, candidato sindaco del M5s per Trapani questo pomeriggio alle ore 17, presso l´Aula Magna dell´Istituto Superiore Gesualdo Bufalino, in Piazza XXI Aprile n. 8, ex Caserma dei VV.FF di Trapani, incontrerà i maturi studenti della Università del Mediterraneo per le Tre Età di Trapani e il loro presidente, Ignazio Aversa. Gli iscritti della associazione avanzeranno al candidato sindaco alcune proposte programmatiche da loro elaborate e immediatamente dopo Giuseppe Mazzonello esporrà il suo programma. Sarà l´occasione per parlare di associazionismo e di spazi di aggregazione: “Vogliamo favorire una cultura inclusiva – afferma Mazzonello –, la collaborazione tra generazioni e la nascita di una rete di idee attraverso le associazioni e gli enti già esistenti e la creazione di nuovi centri culturali. Azioni e iniziative culturali, come quelle della Università delle Tre età, possono restituire fiducia alla città, riportando la cultura in tutti i quartieri invogliando i cittadini a vivere concretamente il territorio e proficuamente il loro tempo libero”.



Ieri il candidato sindaco del M5s è stato a Fulgatore, insieme ad alcuni candidati al consiglio comunale del M5s ha preso parte alla iniziativa sportiva promossa dall´ente di promozione sportiva UISP. Un percorso in bicicletta non competitivo per vivere una giornata di sano sport. “Lo sport è centrale nella vita di ogni cittadino. Praticare una attività sportiva, anche in forma non agonistica è la forma di prevenzione primaria per la salute. L´amministrazione comunale 5s – spiega Mazzonello – attiverà forme di collaborazione con le numerose associazioni sportive attraverso la stipula di convenzioni o alla concessione di impianti (dopo che saranno messi a norma) appartenenti al patrimonio comunale”.



Il movimento ha diffuso in rete una comunicazione rivolta a chiunque voglia proporsi come rappresentante di lista per le prossime amministrative del 10 Giugno a Trapani. Chi è interessato può inviare un messaggio sulla pagina Facebook del Movimento o scrivere all´indirizzo email m5s.trapani@gmail.com. Per informazioni è disponibili il contatto telefonico 320.3485354 oppure ci si può rivolgere direttamente alla sede del meetup a Trapani in Via Convento San Francesco di Paola, 13.