Inserita in Politica il 13/05/2018 da Direttore Convocata Assemblea della Banca CC Don Ricco di Alcamo. Bilancio Attivo Torna in attivo il bilancio della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della SiciliaOccidentale con sede ad Alcamo. Domenica prossima, 13 maggio, gli oltre 4 mila soci sono stati convocati per l´approvazione del bilancio 2017 e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020. L´assemblea si svolgerà alle ore 9:30 presso l´aula magna dell´Istituto tecnico statale "G. Caruso" di Alcamo, in via Kennedy n. 2.



In poco più di due anni, grazie alle azioni poste in atto dal Consiglio insediatosi a novembre 2015, il bilancio della Banca è tornato in attivo, evidenziando un utile di 466 mila euro, pure in ripresa gli impieghi che si attestano a 245 milioni di euro e la raccolta a 583 milioni di euro. Mentre il patrimonio netto si adegua a 44 milioni di euro; con il Total Capital ratio al 15,91%, in incremento di più di 3 punti rispetto al 2015 (12,43%), valori importanti che ribadiscono la ritrovata fiducia di soci e clienti sulla solidità della Banca.



"Si tratta di una tappa importante ed estremamente significativa – spiega Sergio Amenta, presidente di Banca Don Rizzo - nel rilancio di una Banca dalla lunga tradizione. Un risultato considerevole ma anche punto di partenza e premessa per l´ulteriore sviluppo del territorio di riferimento, secondo la vocazione del credito cooperativo".



L´Assemblea è chiamata al rinnovo degli organi sociali, Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale per il triennio 2018-2020 che, con il gradimento del Fondo di categoria e della capogruppo Iccrea e in assenza di altre candidature, si apprestano ad essere riconfermati integralmente.



"Il bilancio 2017, con il ritorno all´utile– spiega il direttore Antonio Pennisi, conclude il mandato a suo tempo conferito al Consiglio. Il completamento del rilancio della Banca passa per il rafforzamento della sua presenza nel territorio con un particolare riferimento alla provincia di Trapani attraverso la collaborazione con le associazioni e le realtà locali".



La Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale oggi conta oltre 4 mila soci, 50 mila clienti, 112 dipendenti e 22 filiali ed opera in oltre 40 comuni con una particolare presenza nel Trapanese.