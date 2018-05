Inserita in Tempo libero il 13/05/2018 da Direttore Tra Elisir d´Amore, traviata, aida e tosca la campagna abbonamenti dell´Ente Trapanese Al via la campagna abbonamenti della 70ª Stagione d’Opera dell’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione.

Da venerdì 11 maggio fino all’1 giugno sarà possibile acquistare gli abbonamenti con una tariffa speciale. Dal 3 giugno scatterà, invece, la modalità dell´abbonamento a tariffa piena sino alla prima rappresentazione in programma.

Dal 25 giugno, spazio alla vendita dei biglietti per i singoli spettacoli.

Il 2018 sarà un anno importante per l’Ente Luglio Musicale Trapanese: settanta anni di attività e un’importante tournée in Tunisia. Sarà infatti “Tosca” di Giacomo Puccini, un melodramma giocoso ad andare in scena al Teatro “Giuseppe Di Stefano” a partire dal 17 luglio, un appuntamento ideale per i melomani della città. Si continua con “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, un grande classico dell´opera lirica. Primo appuntamento dello spettacolo in cartellone sarà 30 luglio.

Ed è ricchissimo il programma che continua il 12 agosto con “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

La stagione si concluderà il 19 agosto con “Aida”, che trasformerà così il Teatro nell’Egitto dell’immaginario collettivo, in mezzo ai quali si dipana la vicenda senza tempo tra la bella schiava etiope che dà il nome all’opera e il valoroso guerriero egizio Radamès.



La campagna abbonamenti comprende solo ed esclusivamente "Tosca", "L’Elisir d’Amore" "La Traviata", “l’Aida”.



DOVE SOTTOSCRIVERE GLI ABBONAMENTI:

E’ possibile sottoscrivere gli abbonamenti al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita, 1 (all’interno della Villa Margherita) dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

I prezzi degli abbonamenti a tariffa speciale vanno da € 55,00 a € 120,00.

I prezzi degli abbonamenti a tariffa piena vanno da € 75,00 a €145,00.



Per ulteriori informazioni

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

comunicazione@lugliomusicale.it

Direzione e Uffici: Largo San Francesco di Paola, 5 - Trapani

Tel. + 39 0923 21454 | fax +39 0923 22934 | P. IVA 01141350817

Botteghino: Viale Regina Margherita, 1 – Trapani

Tel. + 39 0923 29290 | www.lugliomusicale.it