Inserita in Tempo libero il 13/05/2018 da Direttore CAMPANIA: l´A.N.A.S. ufficializza l´organigramma regionale Si è svolta ieri 12 maggio l´assemblea dell´A.N.A.S. Campania. Al termine di una riunione tenutasi nella città di Aversa (Caserta), convocata dal presidente regionale, dott. Alfonso Ferrante, coadiuvato da Carlo Vaia, responsabile zonale di Cesa, è stato ufficializzato l´organigramma regionale dell´associazione.



A ricoprire la carica di vice-presidente regionale, sarà don Gianpaolo Vingelli. La dottoressa Antonella Oncia avrà il delicato compito di guidare la Segreteria e di curare le Relazioni esterne del sodalizio. Il prof. Antonio Comune e Beniamino De Michele si occuperanno di Progettazione e Bandi. La parte economica e contabile sarà affidata alla competenza del dott. Giuseppe Diana. Per la Comunicazione e l´area Stampa la scelta è ricaduta sul giornalista Ernesto Ferrante.



Il dott. Alfonso Ferrante ha puntato su una struttura regionale snella ed immediatamente operativa. L´azione dell´A.N.A.S (Associazione Nazionale di Azione Sociale) in Campania sarà caratterizzata dalla stretta osservanza dei requisiti della Territorialità, della Progettualità e della Solidarietà, gli unici efficaci antidoti contro la disgregazione e l´esclusione sociale che minacciano il futuro di una terra dalle grandi potenzialità.



Particolare attenzione sarà dedicata alla cultura, elemento essenziale di ogni azione sociale che miri ad essere realmente incisiva.