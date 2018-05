Inserita in Politica il 12/05/2018 da Direttore Custonaci, Giuseppe Bica Domenica 13 Maggio, ore 21.00 Piazza Santuario Custonaci apre la campagna elttorale Domenica 13 maggio, alle ore 21.00, in Piazza Santuario, Giuseppe Bica, candidato sindaco per il Comune di Custonaci, aprirà la sua campagna elettorale.

Saranno presenti anche i candidati al Consiglio Comunale, della lista SìAmo Custonaci, a sostegno di Giuseppe Bica, e nel corso dell’incontro verranno ripercorsi i risultati raggiunti e punti del programma elettorale.