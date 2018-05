Inserita in Politica il 12/05/2018 da Direttore Petrosino: Cantieri di servizi. Approvato e pubblicato il bando La giunta comunale di Petrosino, presieduta dal sindaco Gaspare Giacalone, ha approvato il bando per la selezione delle persone da utilizzare nei cantieri di servizi da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge regionale n.3 del 2016. L’obiettivo è quello di integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali.



L’amministrazione comunale ha predisposto e presentato alla Regione cinque progetti:



- Servizio di “Badanti sociali”, diretto a persone in difficoltà (anziani, disabili, persone non autosufficienti e disabili gravi);



- Servizi di manutenzione stradale e della relativa segnaletica, nonché della toponomastica e della numerazione civica cittadina;



- Attività destinate alle promozione turistica del territorio e alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;



- Spazzamento e raccolta di rifiuti abbandonati su aree urbane, cura delle aiuole e delle cunette non pavimentate, nonché del verde pubblico, eliminazione di volantini, affissioni abusive, segnalazione di situazioni di degrado urbano e controllo del territorio;



- Sistemazione dell’archivio comunale dei vari settori e attività di supporto per l’anagrafe tributaria dell’ufficio tributi.







“I cantieri rappresentano un’opportunità per il territorio e la nostra amministrazione si è fatta trovare pronta per dare risposte ai cittadini sul fronte dei servizi erogati e sul fronte della lotta alla disoccupazione”, afferma il vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Marcella Pellegrino.



Il bando è rivolto alle persone di età compresa tra i 18 anni e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, disoccupati o inoccupati. Gli aventi diritto verranno impiegati per 3 mesi, con un impegno orario pro-capite di 80 ore mensili.



Il bando e il modello di domanda sono stati pubblicati oggi e sono scaricabili dal sito internet del comune www.comune.petrosino.tp.it. E’ già possibile presentare le istanze di candidatura, che dovranno essere consegnate direttamente o fatte pervenire tramite servizio postale al comune. Per presentare le domande di partecipazione c’è tempo fino al 9 giugno. Si precisa che per i cantieri di servizi le domande dovranno essere presentate solo ed esclusivamente al comune.



Il comune, verificate le domande di partecipazione regolarmente pervenute e accertato il possesso dei requisiti, redigerà le graduatorie delle persone da ammettere nei programmi di lavoro.