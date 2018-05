Inserita in Cultura il 12/05/2018 da Direttore “TRACCE ED ORME DELLA NOSTRA STORIA”, servire la storia del nostro territorio Prendei il via un’ innovativa iniziativa finalizzata allo sviluppo di un turismo culturale e per servire la storia del nostro territorio con una specifica caratteristica saliente: quasi tutti i siti proposti sono pressoché ancora sconosciuti al grande pubblico e non reperibili su Google Maps.



Si tratta di “Tracce ed Orme della Nostra Storia”, un progetto realizzato dal gruppo di produzione televisiva Topbtw.com, testata web gestita da uno studio associato di professionisti del settore.



La nuova serie televisiva sviluppa quattro argomenti culturali diversi e, attualmente, le prime puntate sono ambientate nella provincia di Trapani.



Il primo argomento è denominato “Archeologia sconosciuta” e presenta siti archeologici fino ad ora poco noti al grande pubblico.



Il secondo argomento tratta di “Chiese e conventi”, fabbricati religiosi ormai abbandonati, spesso in rovina, e non più utilizzati da tempo come luogo di culto.



Il terzo argomento si occupa dei “Casali del silenzio”, ovvero di quelle grandi strutture, spesso piccoli villaggi interi, ormai abbandonati.



In molti casi si tratta di bagli nobiliari, spesso ubicati in splendidi angoli d’Italia, non più abitati.







Il quarto argomento tratta di Torri, castelli e fortezze edificati a difesa del territorio Italiano.



I servizi televisivi sono in fase di realizzazione e si avvalgono della collaborazione storico-scientifica e professionale di:



- Mario Tumbiolo, architetto, cultore della storia locale, da 40 anni studioso dell’archeologia siciliana e autore di molte pubblicazioni storiche, ultima delle quali “I quaderni dell’Emporion” delle edizioni Cicero; e in passato conduttore delle trasmissioni RAI “2012” e un “Mondo a colori” e di reportage storici trasmessi su Televallo e della rubrica “Gocce di storia” su Tele 8.



- Tommaso Banfi, assistente produzione audio, diplomato alla Scuola Civica di arte drammatica di Milano, già attore del Piccolo Teatro di Milano, del Teatro Stabile di Torino e Css di Udine. Vincitore nel 2004 del premio Radiofestival per la migliore interpretazione maschile.



- Marta Comerio, assistente di regia, diplomata alla Scuola di teatro diretta da Giorgio Strehler, produttrice teatrale, speaker e interprete di spot televisivi italiani. Miglior attrice al Radiofestival 2001, 2004 e 2008. Premio “Voce nell’Ombra” 2015.



- Alessandra Comerio, sceneggiatrice, Laureata in Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma, proveniente dalla scuola di recitazione del teatro Arsenale di Milano diretto da Marina Spreafico e Ida Kuniaki. Attrice di film di successo quali: “Via Montenapoleone” di Vanzina, “Manila Paloma Bianca” di Segre, “L’uomo d’acqua dolce” di Albanese e “Non ho sonno” di Dario Argento. Ha svolto ruoli di primo piano anche nelle produzioni TV “Il Viaggio” di Carzaniga, La Ruota della Fortuna (Odeon), “L’Occhio bazar” di N. Stefi, il Cortegiano di G. Gabrielli, Caravaggio di G. Barcelloni (RAI), “Carabinieri” (Mediaset) e il Cappello sulle ventitrè” di M. Landi (RAI).



- Tommaso Ardagna, giornalista, laureato all’Università degli Studi di Roma La Sapienza in Scienze e tecnologie della comunicazione e Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa, già collaboratore delle testate giornalistiche: “Il corriere laziale”, “Radio Cusano Campus” e “Gazzetta dello Sport” di Roma; e “Anteprima Sport”, “La provincia quotidiano” ed “Extra TV” di Latina e Frosinone. Allievo del corso di comunicazione e giornalismo sportivo “Il piccolo gruppo” ideato e diretto da Michele Plastino e del “Workshop sport” ideato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. Attualmente collaboratore della testata giornalistica on line primapaginamazara.it e di Serie C TV della piattaforma web elevensport.com



- Aglaia Ardagna, traduttrice internazionale per le edizioni straniere, laureata all’Università di Palermo in Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali e docente di Lingua italiana per gli stranieri presso il CPIA di Ventimiglia (IM)



- Giuliana Giunta, responsabile legale, già collaboratrice presso lo studio legale e rapporti con le istituzioni governative Montedison di Milano e Roma e di diverse aziende in Italia e all’estero. Ex membro del Cda della camera di commercio italo-tunisina.



Ai fini promozionali e per una prima presentazione al pubblico prossimamente saranno messi in onda i primi tre video relativi a:

· La Chiesa di S. Maria dell’Alto (Santa Maria delle Giummare)



· La Torre Maskaro



· Il fondo Spatolilla