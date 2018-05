Inserita in Cultura il 12/05/2018 da Direttore Luce al battistero del VI secolo d.c. di Selinunte Sarà riportato alla luce il Battistero del VI Secolo d.C.



Caruso: “Domani, per la prima volta, mostreremo alle televisioni ed alla stampa tutta, il Battistero del VI Secolo d.C . Il primo Battistero Paleocristiano dove si praticò il Battesimo per immersione. Lo faremo alla presenza di Vienna Cammarota, prima donna al mondo ad essere sulle orme dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe. Ora attiveremo tutte le procedure per i progetti di restauro, i dettagli domani alla stampa”.



Vienna è arrivata a Castelvetrano!!



La Guida Ambientale Escursionistica, prima donna al mondo, a fare a piedi il viaggio di Goethe, ben 2700 chilometri complessivi, partita dalla Repubblica Ceca è arrivata a Castelvetrano. Domani al Parco Archeologico di Selinunte – la Grande Porta sul Mediterraneo.



Domenica 13 Maggio – Ore 15 e 30 – Presenti l’Assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia – Sebastiano Tusa, il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Enrico Caruso.



Parco Archeologico di Selinunte ( Sicilia) – Zona Biglietteria