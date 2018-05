Inserita in Sport il 11/05/2018 da Direttore Kickboxing FIKBMS DSA CONI, Atleti di Mazara hanno guadagnato la maglia della nazionale italiana “E’ motivo d’orgoglio per la Città di Mazara del Vallo poter annoverare tra i suoi concittadini degli atleti che si contraddistinguono a livello nazionale e che portano il nome della nostra Città anche oltre confine. I più sinceri complimenti per i prestigiosi traguardi raggiunti ed un in bocca al lupo per le gare di Budapest”.



Lo ha detto il sindaco on Nicola Cristaldi incontrando stamane al Collegio dei Gesuiti gli atleti del Rendoki Dojo 91026 Fight Club di Mazara del Vallo, che lo scorso 4 e 5 Maggio a Rimini, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing FIKBMS DSA CONI, hanno guadagnato la maglia della nazionale italiana.



I fighters, Martina Barnile, Salvatore Margeri, Francesco Lo Cascio e Giovanbattista Dell´Arno, accompagnati dal Maestro Francesco Vaccaro, hanno ringraziato il Primo Cittadino per l’accoglienza e per l’incitamento ricevuto ed hanno portato i saluti dei due atleti assenti Antonino Maniscalco e Samuele Pace.



I complimenti e gli auguri per le prossime gare sono stati fatti anche dall’Assessore allo Sport, Vito Billardello e dal capogruppo di maggioranza al Consiglio Comunale, Giampaolo Caruso, presenti all’incontro.



Al termine della visita il Sindaco ha omaggiato gli atleti con un piatto raffigurante il simbolo della Città.



Dal 17 al 20 Maggio, i fighters Azzurri del Rendoki Dojo 91026 saliranno sul ring della Hungarian Wako World Cup a Budapest.