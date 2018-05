Inserita in Politica il 11/05/2018 da Direttore I Pattinatori Trapanesi al Campionato Regionale Strada di ACI CATENA (CT) La Stagione Agonistica di Pattinaggio Corsa e Velocità entra finalmente nel vivo!



Il Campionato Regionale Strada di ACI CATENA che si disputerà Domenica 13 Maggio 2018 selezionerà infatti i migliori Atleti Siciliani che staccheranno il pass per i Campionati Italiani Strada che si svolgeranno tra il 19 ed il 21 Luglio 2018 a Cassano d´Adda (MI) competizione riservata alle categorie Ragazzi/Allievi/Juniores/Seniores.



L’evento indetto dal Comitato Regionale FISR Sicilia ed organizzato dalla A.S.D. Roller Fenix Aci Catena conta già 237 partecipanti di cui 197 Atleti agonisti e 40 non agonisti.



Le gare si svolgeranno presso il circuito sito all’interno della Villa Comunale di Aci Catena, asfalto recentemente manutenzionato con salite e discese.



Valentina Incandela Coach dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi si presenterà domenica sul circuito alle ore 9.00 insieme ai seguenti Atleti suddivisi per categoria:



Jennipher Criscenti e Kevin Candela – categoria Ragazzi 12

Eliana Verme – categoria Ragazzi

Ninetta Grasso, Elena Tartamella e Mattia Romano – categoria Allievi

Chiara Maradei – categoria Juniores

Appuntamento dunque alle ore 09.00 di domenica 13 Maggio ad Aci Catena (CT)



Testa, Gambe e Cuore ………rigorosamente GRANATA!!