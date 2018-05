Inserita in Cultura il 11/05/2018 da Direttore l’ANAS Presenta a Torino “Sedotta e sclerata”di Ileana Speziale Il prossimo 17 maggio si terrà a Torino, presso la sede dell’ ANAS Piemonte sia a Druento presso il Centro internazionale dl Cavallo, presentazione del libro, a cura dell’autrice, Ileana Speziale:



“Sedotta e sclerata”

Ileana Speziale, figlia del nostro Presidente Nazionale, in questo libro, in qualche modo, racconta la storia di una vita reale.



Il volume è stato adottato dall’ANAS come libro dell’anno al fine di poter sensibilizzare gli animi, in quanto – come ha sostenuto il portavoce dell’Associazione – determinate esperienze possono essere capite solo da chi purtroppo le vive. Inoltre il portavoce ha raccontato un importante e significativo esempio il cui insegnamento è che solo chi ha i figli può capire le difficoltà di non dormire la notte, di stare sempre all’erta e quant’altro. Chi non vive questa esperienza difficilmente ne potrà capire realmente il significato.



Al di là delle frasi e delle circostanze – ha detto ancora il portavoce – ci si augura che per l’occasione possano partecipare tutti i soci e non solo quelli del Piemonte, ma anche delle province limitrofe, al fine di poter trasmettere il contenuto di un libro che è la storia di una persona reale, della cui esperienza si può fare tesoro, per imparare a valorizzare la vita e di conseguenza spogliarsi da quei pregiudizi che ogni giorno ci fa essere ipocriti e, soprattutto, anche poco attenti alle esigenze dell’uomo e della famiglia.









“Sedotta e sclerata”di Ileana Speziale”



Emily è una ventenne impegnata a godere della giovinezza e a trovare il giusto equilibrio tra amore, passione e amicizia.



Il mondo sembra però crollarle addosso quando un giorno le viene diagnosticata una “strana” patologia. Ma Emily, spinta dall’affetto di amici e genitori, non ci sta.



È l’inizio di una battaglia che la porterà a scoprire quanto sia fondamentale vivere con passione ogni attimo e a capire che nulla potrà mai cambiare la sua vita.