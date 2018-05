Inserita in Sport il 10/05/2018 da Direttore ARTI MARZIALI CAMPIONATI EUROPEI CASTELLAMMARE DEL GOLFO Sabato 12 e Domenica 13 Maggio, l’Istituto “Pitré” ospiterà i



“Campionati Europei 2018” della World Martial Kombat Federation.



Oltre 250 atleti, di 8 nazioni, si contenderanno i titoli nelle discipline



della Kick Boxing, Self Defence e Kata. Il programma prevede:



- Sabato 12, dalle ore 11:30 alle ore 12:30, la Cerimonia di Apertura, con la straordinaria presenza della “Fanfara dei Bersaglieri”.



Alle ore 13:30, inizio degli Sport da Ring e della Kick Boxing a



contatto leggero, Self Defence e Kata, per le cinture avanzate.



- Mentre Domenica 13, dalle ore 10:30, scenderanno in campo tutte le discipline della Kick Boxing a contatto leggero,



per le categorie da Cintura Gialla a Cintura Verde.







Saranno presenti: il Maestro Dave Wong (Presidente Mondiale WMKF); il Prof. Gino Vitrano (Segretario Generale) ed



il Dott. Battista Quinci (Vice Presidente Vicario).



L’evento gode del patrocinio dell’ENDAS (Ente CONI) e della



Città di Castellammare del Golfo ed organizzato da Cosmos Gym e MKS Italia.



Il saluto della Città sarà portato dal Sindaco Nicolò Coppola e dall’Assessore allo Sport e Turismo Antonio Mercadante.