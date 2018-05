Inserita in Politica il 10/05/2018 da Direttore M5s, Chiara Cavallino: «L´inceneritore è una follia» Sulla ipotesi avanzata dal candidato Giacomo Tranchida, di collocare un inceneritore in contrada Borranea o in contrada Belvedere, interviene Chiara Cavallino, candidata del M5s al Consiglio Comunale di Trapani e già presidente della associazione «Rifiuti Zero - Trapani». «È raccapricciante sentire, da chi si candida all´amministrazione della nostra città, che intende fare gli inceneritori. Ciò denota che non conoscono le normative europee e nazionali in materia di rifiuti o semplicemente se ne fregano! L´Europa - afferma Ciara Cavallino - esorta a perseguire la strada della strategia "Rifiuti Zero" e loro invece parlano di inceneritori! C´è chi si batte per rendere più sano l´ambiente sperando di limitare il proliferare di patologie gravi/mortali e loro parlano di inceneritori!



#IOVOGLIORESPIRARE