Inserita in Sport il 10/05/2018 da Direttore A MARSALA GLI ATLETI PER IL CAMPIONATO ITALIANO KITE FREESTYLE Tutto pronto per l´avvio del Campionato Nazionale di Kite Freestyle a Marsala, cui la Federazione Italiana Vela ha assegnato la prima delle tre tappe della Competizione Tricolore. Stamani, l´assessore Andrea Baiata ha portato il saluto dell´Amministrazione comunale ai kiter - tra cui Francesco Contini, Mathias Lancsar, Daniele Milazzo e Jacopo Cantini - che si contenderanno il titolo iridato detenuto dal campione in carica Gian Maria Coccoluto (qui nella foto con l´assessore). Le gare, con l´organizzazione tecnica del Prokite Rondina, si svolgeranno fino a domenica prossima nelle acque dello Stagnone, di fronte le isole Santa Maria e Mozia. Domani, gli stessi atleti del kite parteciperanno pure alla Veleggiata Inaugurale dell´11 Maggio che si terrà nello specchio di mare antistante il Monumento ai Mille, dove windsurf e imbarcazioni d´altura saranno i protagonisti del 3° Trofeo Challenge Marsala organizzato dal Comitato dei Circoli velici lilybetani.

Alessandro Tarantino