Riapre l'area mercatale per la vendita dei prodotti ittici Sarà riaperta mercoledì 16 maggio l´area mercatale di Via Cristoforo Colombo, adiacente al porto peschereccio.

Dopo i lavori di ristrutturazione, effettuati nel rispetto della tempistica stabilita dal contratto, a cura della ditta Pumo di Mazara del Vallo, per un ammontare di € 27.000, l´area mercatale è finalmente pronta per consentire la vendita di prodotti ittici nel rispetto di tutte le normative del settore commercio e sanitario.

L´Amministrazione Comunale invita gli operatori commerciali interessati a rivolgersi all´Ufficio SUAP (Via Libica - tel. 0923.877028) al fine di completare le procedure per il rilascio dell´autorizzazione all´utilizzo dei banconi collocati nell´area mercatale.