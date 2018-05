Inserita in Cronaca il 10/05/2018 da Direttore “MAZARA Si Differenzia” Informazioni per i condomini e per le attività commerciali. Prosegue intanto la distribuzione dei KIT

“Oltre 1700 Kit ritirati dai cittadini per la raccolta differenziata nei primi tre giorni di distribuzione nelle Piazze un dato che ci fa ben sperare per una buona riuscita del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta che inizierà il 14 maggio nella zona 1. Difendiamo la nostra città anche rendendola più vivibile attraverso un metodo moderno e simpatico di smaltire i rifiuti”.

Lo ha detto il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi commentando i dati di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata dopo tre giorni di consegna.

I mastelli (pattumiere) per la raccolta differenziata per gli utenti che risiedono nella ZONA 1, cioè nelle vie indicate dal perimetro compreso tra: il lato destro del Fiume Mazaro, SS115, Via Archi, Via Marsala, Via Ferrovia, Via Toscanini, Via Siracusa, tratto Via Castelvetrano verso Via Valeria, Via Valeria, Lungomare Mazzini verso il porto possono essere ritirati in: Piazza delle 3 Giornate; Piazzale G. B. Quinci; Piazza Iman Al Mazarì; Piazza Alcide De Gasperi (stazione);

Nelle giornate di Domani, Venerdì 11 Maggio, Sabato 12 Maggio e Domenica 13 Maggio dalle 08,30 alle 12,30.

“Per ritirare i mastelli per la raccolta differenziata – ha ricordato il Reponsabile dell’Ufficio ARO, dott. Vito Di Giovanni - l’intestatario dell’utenza dovrà essere munito di documento di riconoscimento e la tessera sanitaria/codice fiscale. È possibile – ha continuato Di Giovanni - ritirare il kit anche per delega portando con sé il documento di riconoscimento (in qualità di delegato) e la tessera sanitaria/codice fiscale del delegante (intestatario dell´utenza). E’ possibile inoltre – ha aggiunto -, per chi è proprietario di più immobili ricadenti in diverse zone, richiedere kit di tutte le abitazioni nei gazebo della zona relativa all´abitazione principale (residenza)”.

Il KIT dovrà essere ritirato sia per le utenze domestiche sia per gli studi professionali e gli uffici.

Il nuovo sistema di raccolta prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).

Per quanto riguarda i condomini (sia essi ricadenti nella zona 1 che in tutte le altre zone): gli utenti dovranno ritirare il proprio kit domestico in base alla zona di riferimento. Sarà cura dell´amministratore di condominio (se presente) ovvero il capocondomino, comunicare all´ufficio di coordinamento ARO (sito in Largo Badiella locali ex Santa Agnese) se disponibili alla raccolta comune per il condominio.

Per le attività commerciali quali: abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, piccoli artigiani, edicole, tabaccai, farmacie, autosaloni e similari è prevista la consegna di un kit (carta, multimateriale, secco) a domicilio con un calendario di conferimento dedicato a cui bisogna attenersi per il corretto conferimento differenziato. Le scatole in cartone dovranno invece essere riposti, nelle giornate stabilite a piè di porta, scomposti, appiattiti e legati.

Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.

Mazara del Vallo, 10 Maggio 2018