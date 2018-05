Inserita in Cronaca il 10/05/2018 da Direttore La Colombaia di Trapani: un problema irisolto Per la fine del mese di maggio 2018 l’Associazione Salviamo la Colombaia organizzerà, con le stesse modalità degli anni precedenti, l’11 Colombaia day . Un evento che ha sempre suscitato l’interesse dei trapanesi . Ma tale evento, riteniamo, non basti a fare considerare la Colombaia come un bene di inestimabile valore storico e architettonico e nemmeno a fare ricordare l’esigenza che venga ristrutturata nel più breve tempo possibile. E’ da sedici anni che l’Associazione si dibatte per conseguire il risultato per il quale è stata a suo tempo costituita. Comunque è stata rilevata la necessità di parlarne sempre di più e di trovare forme alternative affinché si possa comprendere la tragica situazione critica in cui si trova e per smuovere un sistema politico/burocratico che, purtroppo, in questi sedici anni non ha prodotto alcunché. Allora, per tenere desta l’attenzione abbiamo, nel tempo, ritenuto necessario coinvolgere la cittadinanza attraverso diversi modi come conferenze, riproduzione di documenti, emissione di un francobollo, la riproduzione dell’immagine del castello sull’elenco telefonico 2011, cartoline e annulli postali, rassegne fotografiche e concorsi di pittura e tanto altro per un maggiore coinvolgimento. Abbiamo avuto , il 17 gennaio di quest’anno , l’opportunità di parlarne, su invito della Wine House, e di accennare ad un progetto per un passaggio pedonale redatto dall’Arch. Roberto Manuguerra, in una serata alla presenza di un buon numero di persone che hanno così potuto conoscere quello che si potrebbe fare, ma che purtroppo non viene fatto. Ci è stata offerta una ulteriore opportunità per il 13 di aprile al fine di ampliare il discorso e per scendere nei particolari sia dell’impegno dell’Associazione sia della situazione di stallo in cui si trova, sia, inoltre, nella esigenza del suo impellente restauro. Con la presentazione del DVD “L’anima della Colombaia” e del CD “ Il volto nuovo della Colombaia” e “ La Colombaia è anche questo” nonchè con l’esposizione di quanto è stato fatto fino ad ora si è voluto rimarcare quali sono le speranze per un prossimo futuro. Si è cercato di fare avvicinare ancora più la cittadinanza ad un problema, a quanto pare ,di complicata soluzione. E’ stata effettuata anche la presentazione dell’undicesimo Colombaia day che si terrà in maggio dalla Lega Navale, il 26 maggio di pomeriggio con un convegno e il 27 di mattina con le cartoline, l’annullo postale figurato e la visita alla Colombaia e conseguente invito alla partecipazione nonché alla iscrizione quale componente dell’Associazione con la quale possiamo dare forza alle nostre idee e per dare una tangibile dimostrazione dell’interesse per la Città, per la Colombaia e per la sua storia.

Luigi Bruno