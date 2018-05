Inserita in Cronaca il 10/05/2018 da Direttore Marsala divieto di circolazione veicolare in Viale Isonzo Comando della Polizia Municipale di Marsala comunica che sabato prossimo, 12 maggio, sarà istituito un divieto di circolazione veicolare in Viale Isonzo. Il tratto di strada interessato è quello che da via Garraffa giunge fino a Piazza Della Vittoria. Qui, infatti dalle ore 8 alle ore 21, si svolgerà "Marsala in Mongolfiera", iniziativa organizzata dall´Associazione culturale "Ciuri" ed inserita nel programma delle "Manifestazioni Garibaldine 2018".