Marsala Volley Serata davvero piacevole quella di ieri al Juparanà Drink Cafè dell'amico Filippo Licari. Una cena deliziosa e una serata intrisa di significati. Una serata vibrante di emozioni nemmeno tanto latenti quella che ha visto svolgersi l'ultimo atto della stagione pallavolistica appena conclusa e, allo stesso tempo, ha rappresentato, per molti versi, il primo passo verso la prossima. L'evento, dedicato agli sponsor e volto a ringraziare il loro apporto fondamentale allo svolgimento dell'attività sportiva della Sigel Marsala Volley, ha rappresentato l'occasione per rinserrare le fila prima di scioglierle per le meritate "vacanze". E, soprattutto, per esaltare ancora una volta quella comunione d'intenti e quell´interazione diventate la spina dorsale del nostro progetto. Una parola, "progetto", che non abbiamo buttato lì a caso. Visto che la stessa è stata pronunciata a gran voce nei discorsi di rito pronunciati prima dal Presidente Alloro e, via via a seguire, da tutti coloro che hanno raccontato la propria esperienza maturata nel corso dell'ultimo campionato. - Un campionato di A2 non è certo una passeggiata, ma noi ci siamo fatti apprezzare in tutta Italia – ha voluto sottolineare Alloro – Abbiamo fatto apprezzare la nostra ospitalità, dimostrando di non essere nella seconda categoria nazionale solo di passaggio. Il fatto di esser già stati chiamati all'ultima assemblea di Lega qualcosa vorrà pur dire. Quanto meno che abbiamo lasciato il segno e che adesso non vogliono fare più a meno di noi – Parole chiare, quasi inequivocabili, che la dicono lunga sull'imminente futuro della società lilybetana. A dar valore alle parole del massimo esponente del sodalizio azzurro è stato poi il Direttore Generale Vito Marino, contentissimo – gli si leggeva in viso – e già predisposto a dar seguito ai recenti trascorsi – E' stata per me un'esperienza eccezionale quella maturata nel corso del mio primo anno nel ruolo assegnatomi – ha precisato – e farò tesoro di quanto imparato cercando di svolgerlo sempre al meglio – A cementificare la partnership tra la società e gli sponsor, evidenziando il rapporto sempre leale e corretto, improntato sulla piena fiducia tessuta reciprocamente, ci ha poi pensato Massimo D'Amico, patròn della Sigel Gelati, storico main sponsor e azienda da sempre legata allo sport della nostra città. - Auspichiamo – ha aggiunto D'Amico – che tante altre realtà economiche seguano l'esempio che noi e gli altri sponsor legati alla società stiamo dando da tempo, per far crescere questa preziosa realtà, fiore all'occhiello del nostro territorio – Quindi è entrata in scena, col piglio di chi sa il fatto suo, l'Addetto alle Relazioni Esterne Rossana Giacalone. Brillante e istrionica come sempre, ha dato vita a gradevolissimi siparietti tirando in ballo i diversi protagonisti. Tra cui anche Peppe Bonafede, responsabile della Logos Engineering, che ha curato e continuerà a curare gli eventi e la comunicazione. Infine tradizionale foto di gruppo e poi via…..verso un'altra avventura. Per la quale, ieri sera, sono state già buttate solide basi.