Tutte le volte che arriviamo alla soglia dei lavori di escavazione del fiume c´è sempre un foglio di carta che arriva dalla Regione e rimanda il tutto. Questa è la dimostrazione di cosa sia diventata la Regione Siciliana".

Nicola Cristaldi, Sindaco di Mazara del Vallo, alza la voce contro l´ennesimo ostacolo frapposto dalla Regione Siciliana all´inizio, atteso da anni e fondamentale per la Città, dei lavori di escavazione del porto canale.

"Ci è arrivato dalla Regione - attacca Cristaldi - l´ennesimo foglio di carta. Tale dr. Salvatore Di Salvo, un funzionario che ha sostituito il precedente che a sua volta aveva sostituito un altro funzionario, ci comunica che prima di iniziare le pratiche della escavazione bisogna procedere nuovamente alla verifica del piano di monitoraggio dei fanghi e si deve procedere ad una nuova caratterizzazione degli stessi fanghi. In questi anni che cosa abbiamo fatto allora? Il Cnr ha già fatto la caratterizzazione dei fanghi, l´Arpa e tutti gli organismi hanno espresso pareri, tutti i vincoli sono stati superati, tutti i controlli sono stati effettuati. Eppure - commenta Cristaldi - si chiedono sempre nuove cose per rinviare l´inizio dei lavori".

"Sei anni e mezzo fa, essendo Parlamentare - ricorda il Sindaco - ho avuto un ruolo determinante per fare avere alla nostra Città un sostanzioso finanziamento per consentire l´escavazione del nostro porto canale. La Regione Siciliana è stata chiamata ad un semplice compito: quello di individuare la ditta esecutrice dei lavori attraverso una gara d´appalto. Da sei anni e mezzo aspettiamo che la Regione sblocchi il tutto. I soldi di fatto si vanno assottigliando sempre di più mentre cresce la melma all´interno del nostro porto canale tanto che gran parte del fiume è di fatto non navigabile. Ora basta! Si consenta l´avvio dei lavori di escavazione!"