Inserita in Tempo libero il 09/05/2018 da Direttore Pro Loco Selinunte, rinnovati gli organi associativi Pier Vincenzo Filardo rieletto Presidente Nella giornata del 29 Aprile scorso l´Assemblea dei Soci della Pro Loco Selinunte di Castelvetrano ha provveduto a rinnovare le cariche associative per il quadriennio 2018/2022. Dopo aver approvato il Bilancio consuntivo 2017 e il Bilancio preventivo 2018 con il relativo piano delle attività, i soci hanno individuato i 5 nominativi che formeranno il nuovo organo esecutivo.





Successivamente il Consiglio Direttivo ha eletto al proprio interno le cariche. Alla guida, nelle vesti di Presidente, è stato riconfermato Pier Vincenzo Filardo.



“E´ un onere - ha commentato il neo Presidente – che accetto con abnegazione e spirito di sacrificio. Nel quadriennio precedente abbiamo fattivamente dato il nostro contributo per la promozione del settore turistico, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali, non con poche difficoltà. La mission della Pro Loco – ha aggiunto Filardo – è coadiuvare istituzioni pubbliche e private per promuovere gli interessi della città, un ruolo che continueremo a perseguire con impegno e costanza, programmando una serie di attività nel prossimo quadriennio. Mi corre l´obbligo – ha infine concluso - ringraziare i soci che hanno voluto riconfermare la fiducia in me e nel direttivo, alla luce dei risultati raggiunti”.





Il consiglio Direttivo risulta così composto:



Pier Vincenzo Filardo – Presidente



Antonino Cuttone – Vice Presidente



Fina Craparotta – Segretario



Giovanni Incerto – Consigliere



Francesco Puleo – Consigliere





A guidare l´Organo di Controllo Monocratico (ex Collegio Sindacale) è stato chiamato Giuseppe Taddeo.