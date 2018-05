Inserita in Sport il 09/05/2018 da Direttore Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica promossa dallo Sporting club Grande partecipazione di pubblico alla seconda gara del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica promossa dallo Sporting club

I complimenti del sindaco Castiglione alle 4 atlete campobellesi, che si sono qualificate alle nazionali

Il sindaco Giuseppe Castiglione ha presenziato alla 2nda gara del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica “Europa”, che si è tenuta domenica pomeriggio ( 6 maggio), nel palazzetto dello Sport dell’Istituto Tecnico per Geometri “V. Accardi” di Campobello.

La manifestazione sportiva, promossa dallo Sporting club di Campobello di cui è presidente Angela Ferraro, ha visto gareggiare oltre 100 atlete provenienti da tutta la Sicilia, che hanno riscosso grande apprezzamento da parte del numeroso pubblico che ha gremito la tribuna della palestra.

Tra le atlete che si sono qualificate alla nazionali che si svolgeranno a Rimini a fine maggio, vi sono state anche le 4 giovanissime campobellesi Elena Mannone, Liliana Daidone, Francesca Bascio ed Alessia Campo, guidate dall’insegnante di ginnastica ritmica Maria Concetta Peruzza, che anche in questa occasione si sono brillantemente distinte nella competizione agonistica, dimostrando talento e regalando momenti di grande

Nell’esprimere il proprio compiacimento per l’ottima organizzazione della manifestazione, il sindaco Giuseppe Castiglione si è complimentato in modo particolare con le giovani atlete campobellesi dello Sporting club «per il lustro apportato alla nostra città».