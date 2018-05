Inserita in Politica il 09/05/2018 da Direttore INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, OGGI A PALERMO IL PRIMO SEMINARIO. SI CONTINUA DOMANI A CATANIA CON LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE.“Programmazione 2018-2020, interventi in materia di edilizia scolastica”, questo il titolo del seminario organizzato da AnciSicilia e svoltosi questa mattina nelle sale del Reale Albergo dei Poveri, a Palermo.

Ai lavori, moderati dal segretario generale dell´AnciSicilia, Mario Emanuele Alvano, hanno preso parte, tra gli altri, il presidente dell´Associazione, Leoluca Orlando, l´assessore regionale alla Formazione, Roberto Lagalla e Bernardette Grasso, assessore regionale alle Autonomie locali.

Il presidente Orlando dopo aver sottolineato come i seminari organizzati dall´Associazione dei comuni siciliani contribuiscano in modo innovativo ad affrontare i problemi, in maniera sinergica coinvolgendo le istituzioni interessate, ha ribadito la necessità di intervenire in tempi brevi all´adeguamento delle strutture scolastiche. Il presidente Orlando, inoltre, proporrà al comitato direttivo dell´AnciSicilia, che si riunirà questo pomeriggio, di formulare una richiesta al Governo regionale per la istituzione di un tavolo tecnico con l´obiettivo di “procedere ad un esame di singole norme nei diversi settori spesso in contraddizione con il ruolo e le capacità di azione delle amministrazioni locali. “In esito a tale esame è auspicabile – ha concluso Orlando – una legge che provveda puntualmente, settore per settore, a indicare correzioni, modiche e miglioramenti”.

L´assessore Lagalla, dopo aver ringraziato l´AnciSicilia e i rappresentanti degli Enti locali per la collaborazione attiva sul progetto relativo alla sicurezza scolastica, ha sottolineato come “il valore aggiunto di questa azione sinergica sia quello di assumere scelte comuni confrontandosi nelle sedi opportune per sfruttare al meglio le occasioni progettuali e finanziarie offerte dai Governi nazionale e regionale.”.”Stiamo cercando di fronteggiare – ha aggiunto Lagalla – le oggettive difficoltà dei comuni sostenendoli nella fase progettuale e offrendo anche indicazioni su come potenziare i servizi didattici e quelli a supporto delle attività sportive e aggregative. L´adeguamento strutturale è sicuramente l´obiettivo primario ma cercheremo anche di realizzare nuovi edifici laddove non sarà possibile intervenire su quelli già esistenti con le opportune dotazioni antisismiche”.

“In questa fase – ha concluso l´assessore Grasso – stiamo assistendo ad un cambio sostanziale nella gestione degli assessorati che adesso possono beneficiare di un confronto più ampio. Per questi motivi ringrazio l´AnciSicilia, poiché con il suo supporto e con le sue costanti sollecitazioni, stiamo riuscendo a lavorare insieme per alleviare quanto più possibile le difficoltà dei comuni. Sono sicura che da questa collaborazione verrà fuori una programmazione del tutto innovativa in grado di offrire strumenti adeguati al territorio”.

Domani il dibattito continuerà a Catania, a partire dalle 10, nel Palazzo della Regione Siciliana (ex Esa), con la partecipazione del Presidente della Regione, Nello Musumeci.