Inserita in Politica il 09/05/2018 da Direttore BOLOGNA: "INCENTIVARE LE RISTRUTTURAZIONI NEL CENTRO STORICO" "Ristrutturare e recuperare gli immobili esistenti sarà un´altra delle priorità della nuova amministrazione comunale". Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna, incontrando i cittadini durante il suo "porta a porta" . Nel progetto elettorale "Nuova Città" si fa riferimento, in particolare, al centro storico e alle zone come il vecchio "Catito" o San Pietro dove insistono diversi edifici abbandonati. "La mia amministrazione- ha fatto sapere Bologna- procederà ad un censimento del patrimonio immobiliare privato non utilizzato. Sarà il primo passo per cercare di ridare vita a quelle zone che un tempo rappresentavano il cuore pulsante della città"



Una nuova urbanizzazione è stata invece pensata lungo la via Marsala, l´arteria che collega Trapani con Paceco, che assumerà la denominazione di "Gran Via Ciccio Di Nicola". Mediante la finanza di progetto (project financing), ossia tramite i capitali privati, inoltre si potrà pensare alla realizzazione di un nuovo cimitero ed un nuovo ospedale, equidistanti dai Comuni della Grande Città e facilmente raggiungibile da tutti i distretti di Trapani.