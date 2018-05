Inserita in Politica il 09/05/2018 da Direttore Un nuovo viaggio nella musica per il Nuove avventure musicali nei mesi di Maggio e Giugno coinvolgeranno in città e altrove il “Coro Note per Mirea” della Scuola Primaria dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo di Castelvetrano. Il Coro, diretto dall’ins. Vitalba Signorello e coordinato dall’ins. Gianvita Ferrantello, ha aperto il nuovo viaggio musicale con la performance al Teatro Selinus il 5 Maggio in occasione della Manifestazione finale del progetto in rete “Di Gioco in gioco: insieme si può”, con un brano altamente significativo per il tema trattato, ovvero la lotta alla ludopatia.



Il prossimo appuntamento sarà il prossimo 11 maggio, insieme all’orchestra” Vito Pappalardo” dell’I.C. Radice Pappalardo, con la partecipazione al Concorso Nazionale Musicale “MusicalMuseo“ per le Scuole Medie ad Indirizzo Musicale e Cori scolastici, che si terrà presso il Teatro Margherita di Caltanissetta. Successivamente, oltre al concerto di fine anno scolastico dell’Istituto nel mese di Giugno, il coro si esibirà in altre manifestazioni ed eventi. Per la realizzazione di queste esperienze musicali si ringrazia la disponibilità delle famiglie dei giovani coristi, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosa Barone, che ha sempre creduto in questo progetto canoro, e tutto il personale della scuola che ha collaborato per la sua riuscita. Ma un ringraziamento particolare va ad alcuni privati che hanno dato il loro contributo economico per la partecipazione degli alunni del coro al concorso, quali: Studio Celia sas consulenza automobilistica di Di Maio Patrizia di Castelvetrano, ACI delegazione di Castelvetrano, La Nocellara O.P. soc. Coop.agricola a.r.l., Tabaccheria Ricevitoria Rivendita n.6 di La Fata Fabrizio Castelvetrano, Caffé Cavour di Campobello di Mazara, Ristorante da Vittorio Porto Palo di Menfi.