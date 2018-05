Inserita in Cultura il 09/05/2018 da Direttore Marina Militare: pubblicati i bandi di regata velici per la IV edizione della “Marisicilia Cup” Pubblicati i bandi di regata velica della “MARISICILIA Cup”, la manifestazione organizzata dal Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare, giunta alla sua IV edizione, che si svolgerà dal 22 al 24 giugno 2018 in concomitanza con l’evento di apertura della base navale di Augusta alla popolazione.







Nell’occasione, oltre alla regata velica d’altura, si svolgerà la XII edizione dell’evento velico Xifonio Cup e numerose altre iniziative che intratterranno la popolazione in ambito culturale, sportivo e istituzionale.







Il motivo conduttore del weekend sarà lo sviluppo del territorio dal mare attraverso le sinergie tra gli enti locali partecipanti e lo svolgimento di diverse attività dimostrative, promozionali e sportive.







Alle stesse regate, che annualmente si svolgono nelle acque antistanti il golfo Xifonio della Città di Augusta, lo scorso hanno partecipato preso parte 45 imbarcazioni provenienti da più parti d’Italia. L’evento sportivo di quest’anno dovrebbe prevedere anche la presenza di partecipanti stranieri, grazie all’instaurazione di legami con alcuni circoli e regate più importanti del panorama velico.







La MARISICILIA Cup è aperta alle imbarcazioni in possesso di certificato di stazza ORC International o ORC Club 2018, barche classiche progettate entro il 1975 ed imbarcazioni con caratteristiche da crociera. Stando al bando, le imbarcazioni saranno suddivise nelle classi: Regata – Crociera, Gran Crociera, Open, Classiche e Mini altura.







Media partner: RaiSport, TgR, Gruppo editoriale SES (Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia) e Agenzia di stampa Italpress.







Per l’organizzazione dell’evento hanno fornito il loro contributo varie istituzioni e imprese augustane, unitamente al coordinamento del Club Nautico Augusta ASD ed alla collaborazione dell’associazione culturale ICOB di Augusta.