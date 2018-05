Inserita in Cultura il 09/05/2018 da Direttore MANIFESTAZIONI GARIBALDINE. PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI VENERDI´ LA RICORRENZA DELLO SBARCO DEI MILLE A MARSALA Con la mostra "Calendari Storici”, inaugurata ieri a Palazzo VII Aprile (si potrà visitare fino a domenica prossima), si è aperto a Marsala il programma delle “Manifestazioni Garibaldine 2018”. Oggi, si proseguirà con gli altri eventi in calendario: al Monumento ai Mille (ore 10) la mostra fotografica “Donne che hanno fatto e che faranno la storia”; mentre alle ore 17, l´omaggio ad Anita Garibaldi con l´iniziativa “Ricami senza tempo”, con convegno, mostra ed un´estemporanea di pittura. Domani, giovedì 10, al Teatro Sollima (ore 21) va in scena lo spettacolo “Inchiesta sulla Spedizione dei Mille”, interpretato da Enrico Russo e Giacomo Frazzitta: protagonista è il giovane Ippolito Nievo che dialoga con la sua coscienza.



Venerdì 11, la giornata clou delle “Manifestazioni Garibaldine”, vede in programma diversi appuntamenti: si comincia alle ore 9 a Villa Del Rosario con l´omaggio alle Vittime civili dell´11 Maggio 1943.



Poi, nel Complesso San Pietro (ore 10) si apre il Convegno “Le convergenze parallele: Crispi, Garibaldi e l’impresa di Marsala”, promosso dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall´Università degli Studi di Palermo in occasione del bicentenario della nascita di Francesco Crispi. Il ruolo dello statista siciliano nell’organizzazione dell’evento che getta le fondamenta dell’Unificazione e i suoi rapporti con Garibaldi, Mazzini, Cavour e Vittorio Emanuele II costituiscono i temi del Convegno. Qui, dopo l´introduzione di Giorgio Scichilone (Università di Palermo), relazioneranno docenti universitari e storici.



Altro significativo momento è al Porto, nell´area della Guardia Costiera (ore 10), con la cerimonia di intitolazione della Piazza al senatore generale Giulio Ingianni. Nato a Marsala nel 1876, gli è stato anche conferito il titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana per l´impegno e la dedizione che ha dedicato alla Marina nazionale e, in particolare, al Corpo delle Capitanerie di Porto.



E mentre a Palazzo VII Aprile (ore 10,30) si inaugurerà la mostra “Antichi ricami lilybetani”, in Piazza Della Repubblica (ore 11) si avvierà il corteo di atleti/studenti che giungerà al Monumento ai Mille per la Cerimonia d’Apertura delle Manifestazioni, salutata dalla “Veleggiata Inaugurale” del 3° Trofeo Garibaldi Challenge organizzato dal Comitato dei Circoli velici lilybetani. Barche d’altura, optimist e kite coloreranno il campo di regata sul Lungomare, dove si svolgerà anche la Selezione Regionale Windsurf.



Subito dopo, nella Laguna dello Stagnone (dalle ore 12.30), al via il Campionato Italiano Kite Freestyle (fino a domenica 13). Nelle acque in cui sono immerse le isole di Mozia e Santa Maria, gli atleti si sfideranno a colpi di salti e manovre spettacolari. L´organizzazione tecnica, curata dal Prokite Alby Rondina - oltre alle categorie Open maschile, femminile e Junior - prevede la Amateur, aperta a tutti gli appassionati che vogliono provare a dare il loro meglio davanti ai giudici nazionali. In acqua, quindi, non solo campioni del kite, a cominciare dall´iridato in carica Gian Maria Coccoluto e da Francesca Bagnoli, ma anche veterani e future del kitesurf molto praticato a Marsala.



Nel pomeriggio di Venerdì 11, infine, ancora due appuntamenti storico-culturali a Palazzo Fici: alle ore 16.30, il Convegno “Da Crispi alla Grande Guerra”, che è anche l´occasione per celebrare i 20 anni della istituzione del Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini; a seguire, l´inaugurazione della mostra “Antiche Stampe sullo Sbarco dei Mille” della Ciollezione Arini. La giornata si chiuderà con i “Costumi d’Epoca” che sfileranno dal Monumento ai Mille (ore 17.30), alternando balli in Piazza della Repubblica e via Roma.

Le “Manifestazioni Garibaldine 2018” proseguiranno con gli altri appuntamenti in calendario, fino a domenica prossima (www.turismocomunemarsala.it).