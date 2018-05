Inserita in Economia il 08/05/2018 da Direttore PESCA DEL TONNO ROSSO: Emesso il Decreto di Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018-2020. Emesso, dal Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a firma del Direttore Generale, Riccardo Rigillo - il Decreto di Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018-2020.

Nel decreto viene specificato che il contingente complessivo di 3.894,13 tonnellate, assegnato all’Italia, per la campagna di pesca 2018, nonché i contingenti rispettivamente determinabili in 4.308,59 tonnellate, per l’annualità 2019, ed in 4.756,75 per l’annualità 2020, sono ripartiti tra i sistemi di pesca, come segue:

Anno 2018 SISTEMA Circuizione, tonnellate 2.886,33, Palangaro tonnellate 527,46, Tonnara fissa tonnellate 328,35, Pesca sportiva/ricreativa tonnellate 18,61 e Quota non divisa tonnellate 133,37. Per il 2019 SISTEMA Circuizione tonnellate 3.205,03, Palangaro 585,28, Tonnara fissa 364,42, Pesca sportiva/ricreativa 20,34 e Quota non divisa 133,52. Per il 2020 SISTEMA Circuizione tonnellate 3.541,45, Palangaro 646,68, Tonnara fissa 402,66, Pesca sportiva/ricreativa 21,60 e Quota non divisa 144,37.

“Accogliamo favorevolmente la pubblicazione del Decreto sulla pesca del tonno da parte del Ministero delle Politiche Agricole – dice il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto -. Il grande lavoro di questi anni ha consentito oggi di avere la certezza che la Tonnara di Favignana non solo non è stata cancellata, ma potrà tornare in attività. Certo, il grande ritardo nella pubblicazione e la quota ancora indivisa non potranno consentire quest´anno di calare le reti, ma adesso almeno si avrà certezza del percorso che porterà l’anno prossimo alla riattivazione dopo oltre dieci anni”.