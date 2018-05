Inserita in Cultura il 08/05/2018 da Direttore EDUCARE I BAMBINI ALLA PREVENZIONE A Casa Santa Erice Laboratorio aperto

La biblioteca diocesana “G. B. Amico” in collaborazione con APS – Associazione professionisti della salute, propone un laboratorio esperienziale dedicato ai bambini sull´educazione alla prevenzione sulla salute.

Interverranno quattro figure professionali: la posturologa Angela Costa, la psicologa Nadia Cicala, la biologa nutrizionista Alessandra Virgilio e l´odontoiatra Annalisa Placenza, al fine di dare, a genitori e bambini, informazioni e piccoli suggerimenti da adottare nella quotidianità per prevenire l´insorgere e lo sviluppo di malattie.

Il laboratorio si terrà in biblioteca giovedì 10 maggio dalle 16.30 alle 19.00, è aperto ai bambini dai 6 anni in su fino ad esaurimento posti.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria al numero della biblioteca 0923/571239 entro e non oltre mercoledì 9 maggio.