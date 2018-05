Inserita in Cultura il 08/05/2018 da Direttore Raduno Vespa "Città di Marsala" Successo per il X Raduno Vespa "Città di Marsala", organizzato dal locale "Vespa Club" presieduto da Antonino De Pasquale. Appassionati italiani, e tanti provenienti dall´estero - circa 500 vespisti in totale - si sono ritrovati al raduno sul lungomare, al Monumento ai Mille. accolti dall´assessore Andrea Baiata. Cittadini e visitatori hanno potuto ammirare le due ruote nelle diverse età di produzione, con i partecipanti che - successivamente - hanno percorso il territorio e visitato alcuni siti culturali di Marsala. (a.t.)