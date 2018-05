Inserita in Cultura il 08/05/2018 da Direttore Imprese: Programma "Resto al Sud", venerdì un incontro ad Alcamo Resto al Sud. Nuove opportunità per l’imprenditoria giovanile” è il titolo dell’incontro che si svolgerà venerdì 11 maggio ad Alcamo alle ore 17 presso la sala assemblea di Banca Don Rizzo (via A. Manzoni, 14).







L´appuntamento è dedicato ad illustrare le opportunità offerte dal programma che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani del Sud Italia.



Dopo i saluti istituzionali del management di Banca Don Rizzo, Sergio Amenta e Nicola Colabella, rispettivamente presidente e vice presidente dell´istituto di credito, si darà la parola a Giuseppe Glorioso di Invitalia che parlerà del programma Resto al Sud. Tra gli interventi anche quello di Mario Sugameli, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Trapani e di Gregory Bongiorno, Presidente di Sicindustria Trapani. A concludere i lavori Antonio Pennisi, direttore di Banca Don Rizzo.