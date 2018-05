Inserita in Cultura il 08/05/2018 da Direttore Società di Mutuo Soccorso promuove il Progetto “Ammiraglio Giuseppe Francese” Società di Mutuo Soccorso con il contributo determinante di un gruppo di

operatori trapanesi, in collaborazione con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di

Trapani, ha promosso il seguente programma denominato:

Progetto “Ammiraglio Giuseppe Francese”

L’Amm. Giuseppe Francese, già per quattro anni Comandante del Porto di Trapani e

Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e grande sostenitore di tutte le iniziative a favore del porto di Trapani.

Il progetto prevede:

1. Donazione di un DEFIBRILLATORE (semiautomatico adulti/pediatrico modello: ZOLL

AED PLUS) per rendere sempre di più la nostra città cardioprotetta che sarà

collocato presso la stazione marittima- molo Sanità di Trapani;

2. Formazione e abilitazione all’utilizzo del defibrillatore rivolto agli operatori presenti

all’interno della Stazione Marittima – Molo Sanità, da parte del formatore Tony

Alestra, abilitato alla rianimazione cardio-polmonare, alle manovre di primo

soccorso ed alla defibrillazione precoce (BLS-D), della SALVAMENTO AGENCY.

3. Borse di Studio per tre allievi dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino

Torre” - Trapani a seguito di Concorso indetto in collaborazione con la dirigenza

dello stesso istituto. Le borse di studio sono state donate: dalla TRAGHETTI delle

Isole S.p.A, dalla SOMAT S.p.A., CANTIERE NAUTICO MICELI.



Il prossimo 10 maggio 2018 si svolgerà il sopra citato progetto “Ammiraglio Giuseppe

Francese” con il seguente programma:

Ore 10.30 - Molo Sanità: Consegna Defibrillatore e Commemorazione con targa a

ricordo, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose e della cittadinanza.



Ore 11.30 - Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre” – Trapani (ex Nautico):

Conferenza e Consegna Borse di Studio, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e

Religiose e della cittadinanza.