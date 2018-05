Inserita in Politica il 07/05/2018 da Direttore Diventerà Bellissima prende atto che manca il Candidato "ufficiale" del Centro destra Si prende atto della rinunzia del Centro-destra "ufficiale" ad esprimere una candidatura politicamente targata per la carica di Sindaco della Città di Trapani. D´altro canto – come da noi più volte rilevato – si trattava di un tentativo velleitario e fuori tempo massimo, inseguito da dirigenze estranee a Trapani ed avulse dalla sua realtà politico-amministrativa.



Si è ritornati, pertanto, allo scenario di partenza: quello di due coalizioni civiche e trasversali che si contrappongono l´una all´altra. Queste fanno rispettivamente capo a Giacomo Tranchida ed a Vito Galluffo, esattamente come l´anno precedente altre due coalizioni civiche facevano riferimento a Tonino D´Alì e a Mimmo Fazio.



A questo punto, sarebbe stato logico che il coordinatore pro-tempore di Diventerà Bellissima:



1) si raccordasse con la dirigenza trapanese, secondo il mandato che – alla presenza di noi tutti – gli era stato conferito dal coordinatore regionale, senatore Stancanelli;



2) dopo il necessario coordinamento con i dirigenti del Comune interessato, convocasse il direttivo provinciale, che avrebbe dovuto esprimere il proprio parere.



È successo, invece, che l´avvocato Ruggieri abbia solitariamente deciso – senza il parere della dirigenza trapanese e senza il voto del direttivo provinciale – che Diventerà Bellissima dovesse, almeno in teoria, sostenere la candidatura dell´avvocato Vito Galluffo; e ciò in contrasto, anzi in contrapposizione a quanto i dirigenti di Trapani, sulla base di precise valutazioni, avevano proposto.



Ne discende che la determinazione assunta dall´avvocato Ruggieri sia del tutto illegittima. Su questo e su altri opinabili comportamenti i dirigenti trapanesi, dopo le elezioni, chiederanno che si esprima il vertice regionale del movimento.



Per il momento, si prende atto con soddisfazione del grande favore popolare con cui la nostra posizione è stata accolta, e si conferma nel consigliere Nicola Lamia – presente nella lista "Amo Trapani" a sostegno di Tranchida – il nostro candidato di riferimento.