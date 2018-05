Inserita in Cultura il 07/05/2018 da Direttore CONTINUA IL DIALOGO PER L’UNIVERSITA’ Il Campus: Tenutosi in data 4 Maggio un incontro negli uffici comunali di Rigaletta a cui hanno partecipato il Sindaco di Erice Daniela Toscano, il Presidente del consiglio Giacomo Tranchida, l’Ass.re Gianni Mauro, l’Arch. Ignazio Vinci con delega del Rettore dell’Università di Palermo e il titolare della ditta 2G Costruzioni che deve realizzare le opere relative al Programma Integrato dove sono previsti alloggi a canone calmierato anche per studenti oltre a servizi e opere di urbanizzazione nelle aree retrostanti l’università.

Riunione propedeutica a verificare ancora una volta le intenzioni dell’Università sul suo auspicato rilancio nel nostro territorio.

Molti i temi affrontati ma ovviamente il primo è stato quello di prospettare all’Università i fabbisogni didattici che ha questo territorio (discipline in materia socio-sanitaria, archeologico-ambientali e internazionalizzazione con propensione al Mediterraneo) e ovviamente ci si riferisce ad un contesto più grande dei meri confini ericini.

Disponibilità dell’Amm.ne Ericina a dialogare per un rilancio dell’offerta didattica che oltre ai corsi generalisti deve offrire ai nostri giovani possibilità culturali di più ampio respiro e più legate alla vocazione del nostro territorio.

Unità di intenti mostrata dall’Arch. Vinci che ha espresso anche apprezzamento per quanto fatto dal Comune di Erice in quanto alla riqualificazione del water-front in atto dove il complesso universitario è insediato.

Da parte dell’impresa esecutrice, che ha già presentato la nuova proposta progettuale, piena disponibilità a rivedere il progetto anche in funzioni delle esigenze dell’università in una prospettiva futura di rilancio della stessa con l’istituzione di nuovi corsi e di nuove opportunità.

Adesso la parola passa all’Università, l’Arch. Vinci riferirà al Magnifico Rettore Francesco Micari e a giorni potremmo realmente verificare la voglia e gli intendimenti dell’Università di Palermo.